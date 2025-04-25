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Haberler Fenerbahçe Kaderi 6 maça bağlı

Kaderi 6 maça bağlı

Kayserispor beraberliği sonrasında lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de oklar teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerinde... Portekizli çalıştırıcıya olan güven camiada ve taraftarlarda azalmış durumda... Yönetimde de Jose Mourinho konusunda fikir ayrılıkları var. Mourinho, sözleşmesine güvenerek yeni sezonun kamp planlamasını yaptı ve yönetime Portekiz'de yaz dönemini geçirmek istediğini bildirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 06:51
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Kaderi 6 maça bağlı

Kayserispor beraberliği sonrasında lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de oklar teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerinde... Portekizli çalıştırıcıya olan güven camiada ve taraftarlarda azalmış durumda... Yönetimde de Jose Mourinho konusunda fikir ayrılıkları var. Mourinho, sözleşmesine güvenerek yeni sezonun kamp planlamasını yaptı ve yönetime Portekiz'de yaz dönemini geçirmek istediğini bildirdi.

YÖNETİM YANIT VERMEDİ

Fenerbahçe yönetimi ise Mourinho'nun bu talebine henüz yanıt vermedi. Sebebi de Jose'nin yeni sezonda takımın başında kalıp kalmayacağının netlik kazanmaması... Sarı-lacivertli idareciler, Mourinho'nun geleceğine son 6 haftada alacağı sonuçlara göre karar verecek. Eğer Portekizli çalıştırıcı, bu mücadelelerde 18 puan toplayamazsa, gönderilecek. Gaziantep maçıyla birlikte Jose Mourinho'nun kader haftaları başlamış olacak.

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