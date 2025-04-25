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Haberler Fenerbahçe Başkan'dan çıkarma

Başkan'dan çıkarma

Başkan Ali Koç, sahaya indi... Kayserispor beraberliğiyle morali bozulan başkan, Gaziantep FK maçı öncesinde Samandıra'ya gitti ve hem teknik direktör Jose Mourinho'yla hem futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Koç'un, futbolculara; "Ummadığımız bir kayıp yaşadık, bu bize yakışmadı. Camiamızı ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Bize güvenenleri, inananları üzdük. Ancak henüz hiçbir şey bitmiş değil. Rakibimizin de puan kaybetme ihtimali çok yüksek. Siz kalan 6 maçı kazanın, sonrasına hep birlikte bakalım. Şampiyonluk şansımız hala devam ediyor. Siz Fenerbahçe'ye yakışır şekilde son ana kadar mücadeleyi bırakmayın" dediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 06:51
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Başkan'dan çıkarma
Başkan Ali Koç, sahaya indi... Kayserispor beraberliğiyle morali bozulan başkan, Gaziantep FK maçı öncesinde Samandıra'ya gitti ve hem teknik direktör Jose Mourinho'yla hem futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Koç'un, futbolculara; "Ummadığımız bir kayıp yaşadık, bu bize yakışmadı. Camiamızı ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Bize güvenenleri, inananları üzdük. Ancak henüz hiçbir şey bitmiş değil. Rakibimizin de puan kaybetme ihtimali çok yüksek. Siz kalan 6 maçı kazanın, sonrasına hep birlikte bakalım. Şampiyonluk şansımız hala devam ediyor. Siz Fenerbahçe'ye yakışır şekilde son ana kadar mücadeleyi bırakmayın" dediği ileri sürüldü.
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