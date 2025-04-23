Fenerbahçe'nin yol haritası

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile sahasında 3-3 berabere kalarak şampiyonluk şansını ciddi anlamda zora sokan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler durum değerlendirmelerini yapmaya başladı. Bilhassa Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nden elendikten sonra Süper Lig'de de takımın zirve yarışında aldığı ağır hasar tüm umutları kırdı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, gelecek sezon öncesi çalışmalarına erken başlamayı planlıyor. Özellikle kadro planlaması konusunda bir süredir masaya yatırılan bazı düşünceler hızlıca hayata geçecek.

LİDERLER: TALISCA-SKRINIAR

Anderson Talisca'nın son 4 lig maçında yükselen performansından memnun olan yönetim, Alex de Souza'da olduğu gibi Talisca'nın liderliğinde bir hücum hattı kuracak. Talisca'nın yanına uyum sağlayabilecek yıldız bir 9 numara transferi isteniyor. Benzer şekilde Milan Skriniar'ın da bonservisi mutlaka alınarak, Slovak stoperin takımın kaptanlarından biri yapılması düşünülüyor. Özellikle yaşları ilerleyen ve kontratları sona erecek Edin Dzeko-Dusan Tadic ikilisiyle dostça bir vedalaşmanın yapılması gündemde duruyor. Bu noktada da Talisca öne çıkacak.

MOURINHO İLE PLANLAMA

Silbaştan bir kadro planlaması yaparak çok sayıda transfer yapmaktansa mevcut kadroda nokta atışı hamleler hedefleniyor. Ayrıca kadrodaki mevcut yerli oyuncu havuzuna güven duyuluyor. Yabancı transferinde ise belli mevkiilere hamleler amaçlanıyor. Kaleye marka bir ismin getirilmesi düşünülürken, defansif orta sahaya güçlü bir 6 numara ve hücum hattında da Talisca'nın yanında oynayabilecek iyi bir forvetin gelmesi ön planda duruyor. Başkan Ali Koç, şu anda Mourinho ile devam etmek istiyor. Bu planlamaların Mourinho ile koordine edildiği aktarılıyor.