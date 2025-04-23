Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahada ısınma ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve futbolcular, sahada Türk bayrağı ile poz verdi.

Sarı-lacivertliler, perşembe günü yapacağı antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.