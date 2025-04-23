CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 16:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahada ısınma ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve futbolcular, sahada Türk bayrağı ile poz verdi.

Sarı-lacivertliler, perşembe günü yapacağı antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken...
Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...
DİĞER
"40 yıllık deneyim 40 yıllık olgunluk! Sabah kimliğinden ödün vermiyor..." Ekranın yıldızlarından Sabah'a övgü!
Başkan Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması: "Şimdilik sıkıntılı bir durum bulunmuyor"
Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı
Diego Carlos'un ailesinin deprem paniği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İbrahim Hatipoğlu'ndan çift kupa açıklaması İbrahim Hatipoğlu'ndan çift kupa açıklaması 16:08
TFF'de 23 Nisan etkinlikleri TFF'de 23 Nisan etkinlikleri 15:53
Al Khaleej - Al-Qadsiah maçı ne zaman? Al Khaleej - Al-Qadsiah maçı ne zaman? 14:49
Al Kholood - Al Akhdoud maçı ne zaman? Al Kholood - Al Akhdoud maçı ne zaman? 14:44
Dursun Özbek'ten deprem sonrası açıklama Dursun Özbek'ten deprem sonrası açıklama 14:39
Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... 14:33
Daha Eski
G.Saray'dan flaş Mertens kararı! G.Saray'dan flaş Mertens kararı! 14:20
Al Riyadh - Al Fateh maçı ne zaman? Al Riyadh - Al Fateh maçı ne zaman? 13:50
Türk futbol tarihinde bir ilk! Halil Umut Meler... Türk futbol tarihinde bir ilk! Halil Umut Meler... 12:23
NBA'de yılın 6. oyuncusu Payton Pritchard NBA'de yılın 6. oyuncusu Payton Pritchard 12:09
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi 12:06
Benfica - Tirsense maçı ne zaman? Benfica - Tirsense maçı ne zaman? 11:35