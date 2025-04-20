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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu: "Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin'"

Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu: "Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin'"

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, 3-3 beraberlikle sonuçlanan Kayserispor maçının ardından açıklama yaptı ve Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 22:36
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Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu: "Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin'"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'dek konuk ettiği Bellona Kayserispor'la 90+4'te gelen gol sonrası 3-3 berabere kaldı.

Şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı lacivertli ekip taraftarları bu sonuç sonrası Ali Koç ve yönetimine statta istifa tezahüratları yaparken, Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu da yaptığı açıklamayla yönetimi istifaya davet etti.

"DERHAL İSTİFA ETSİN"

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." dedi.

Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bittirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" şeklinde konuştu.

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