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Haberler Fenerbahçe Kayserispor mesaisi

Kayserispor mesaisi

Trendyol Süper Lig'de 32. haftada Kayserispor'la sahasında karşılaşacak Fenerbahçe çalışmalarına devam etti. Jose Mourinho yönetiminde yapılan günün antrenmanı salon çalışması ile başladı. Daha sonrasında ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından çalışma bireysel programlarla tamamlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Kayserispor mesaisi
Trendyol Süper Lig'de 32. haftada Kayserispor'la sahasında karşılaşacak Fenerbahçe çalışmalarına devam etti. Jose Mourinho yönetiminde yapılan günün antrenmanı salon çalışması ile başladı. Daha sonrasında ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından çalışma bireysel programlarla tamamlandı.
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