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Kayserispor mesaisi
Trendyol Süper Lig'de 32. haftada Kayserispor'la sahasında karşılaşacak Fenerbahçe çalışmalarına devam etti. Jose Mourinho yönetiminde yapılan günün antrenmanı salon çalışması ile başladı. Daha sonrasında ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından çalışma bireysel programlarla tamamlandı.
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