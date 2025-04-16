DİĞER
Hedef 21
Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren ve ligde oynadığı son 15 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, kalan haftalara odaklandı. Samsunspor beraberliği sonrasında oynadığı üç maçta; Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor'u devirerek 9 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, ligde kalan 7 karşılaşmada da 21 puan hedefliyor. Fenerbahçe, 7'de 7 yapıp, sezon sonunda da mutlu sona ulaşmak istiyor. Yönetim de bu 7 haftalık süreçte Samandıra'ya çıkarma yaparak teknik heyete ve futbolculara her gün destek olacak. Galatasaray'ın fikstürünün daha zorlu olmasını bir avantaj olarak gören Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakiplerinin puan kaybedeceğine ve şampiyon olacaklarına inanıyor.
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