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Haberler Fenerbahçe Rekora 4 gol kaldı

Rekora 4 gol kaldı

Son haftalarda Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen isimlerinden olan Dusan Tadic, Sivasspor deplasmanında birbirinden şık iki gole imza attı ve 3-1'lik galibiyette başrolü oynadı. 36 yaşındaki oyuncu, böylece ligdeki gol sayısını da 11'e yükseltti. Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 47 maça çıkan Sırp yıldız, toplamda ise 13 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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Rekora 4 gol kaldı

Son haftalarda Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen isimlerinden olan Dusan Tadic, Sivasspor deplasmanında birbirinden şık iki gole imza attı ve 3-1'lik galibiyette başrolü oynadı. 36 yaşındaki oyuncu, böylece ligdeki gol sayısını da 11'e yükseltti. Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 47 maça çıkan Sırp yıldız, toplamda ise 13 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.

Tadic geçen sezon geldiği Fenerbahçe'de ise; şu ana kadar 103 maçta 29 gol, 32 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, eğer ligin kalan 7 haftasında 4 kez daha gol sevinci yaşarsa, Ajax'tan sonra en fazla gol katkısını Fenerbahçe'de yapmış olacak. 32 asisti bulunan Tadic, 5 asist daha yapması halinde yine Ajax'tan sonra en fazla gol pasını Fenerbahçe'de kaydetmiş olacak. Dusan Tadic'in kalan haftalarda bu rekorları kıracağına inancı tam.

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