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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic'ten flaş transfer kararı! 10 milyon Euro...

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic'ten flaş transfer kararı! 10 milyon Euro...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin başarılı file bekçisi Dominik Livakovic'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. İşte Hırvat eldivenin bonservis bedeli... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic'ten flaş transfer kararı! 10 milyon Euro...

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Fenerbahçe yönetimiyle kritik bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic'ten flaş transfer kararı! 10 milyon Euro...

Takvim'in haberine göre, deneyimli kalecinin Türk futbolunda yaşanan kaotik ortamdan dolayı çevresine sıkıldığını ifade ettiği söyleniyor. Ayrıca Livakovic'in Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesi de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic'ten flaş transfer kararı! 10 milyon Euro...

30 yaşındaki kalecinin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı görüşü hakim... Livakovic'in 30 Haziran 2028'e kadar Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic'ten flaş transfer kararı! 10 milyon Euro...

Öte yandan yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bir daha geri alamayan Livakovic'in, teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic'ten flaş transfer kararı! 10 milyon Euro...

Sarı-Lacivertli yönetimin, 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarılıyor.

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