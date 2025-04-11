FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic'ten flaş transfer kararı! 10 milyon Euro...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin başarılı file bekçisi Dominik Livakovic'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. İşte Hırvat eldivenin bonservis bedeli... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Öte yandan yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bir daha geri alamayan Livakovic'in, teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.
Sarı-Lacivertli yönetimin, 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarılıyor.
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