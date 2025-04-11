FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic'ten flaş transfer kararı! 10 milyon Euro...

Takvim'in haberine göre, deneyimli kalecinin Türk futbolunda yaşanan kaotik ortamdan dolayı çevresine sıkıldığını ifade ettiği söyleniyor. Ayrıca Livakovic'in Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesi de gelen bilgiler arasında yer alıyor.