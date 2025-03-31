  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 13:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Derbinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER
Şarkıcı Burak Kut ve eşi Cansen Yeni Kut GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Bayram sarılarak kutlanır"
Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Macron telefonla aradı
Zico F.Bahçe'de o isme dikkat çekti!
Buruk derbi öncesi yıldız ismi uyaracak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CİHAN AYDIN KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri... CİHAN AYDIN KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri... 12:16
Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray... Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray... 12:12
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 12:10
Buruk derbi öncesi yıldız ismi uyaracak! Buruk derbi öncesi yıldız ismi uyaracak! 12:08
Lazio-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? 11:55
Danylo Sikan hayal kırıklığı yaşattı Danylo Sikan hayal kırıklığı yaşattı 11:39
Daha Eski
Arthur Masuaku’nun ‘dalya’ heyecanı Arthur Masuaku’nun ‘dalya’ heyecanı 11:29
Gedson'dan Yasin Kol'a övgü dolu sözler! Gedson'dan Yasin Kol'a övgü dolu sözler! 11:26
İşte G.Saray galibiyetinin perde arkası İşte G.Saray galibiyetinin perde arkası 10:58
Hellas Verona-Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hellas Verona-Parma maçı ne zaman, saat kaçta? 10:52
Zaha G.Saray'a geri mi dönüyor? Zaha G.Saray'a geri mi dönüyor? 10:51
G.Saray Kadıköy'de üstün! G.Saray Kadıköy'de üstün! 10:42