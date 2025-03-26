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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho Allan Saint-Maximin'i affetti!

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho Allan Saint-Maximin'i affetti!

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yaşadığı polemik sonrası forma şansı bulamayan Allan Saint-Maximin, Portekizli çalıştırıcıdan özür diledi. Portekizli hocanın da oyuncuyu affettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho Allan Saint-Maximin'i affetti!

Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşayan Fransız kanat oyuncusu Allan Saint Maximin, son maçlarda kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamamış, son 2 resmi maçta da teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmamıştı. 27 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz günlerde Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Portekizli teknik adamdan özür dilediği öğrenildi. Mourinho'nun affettiği yıldız futbolcu, geçtiğimiz günkü idmanda takımla birlikte çalışmıştı. Yönetimin, Fransız oyuncuya bir para cezası vermediği ve olayın tatlıya bağlandığı da gelen haberler arasında.

Sezon başında Suudi ekibi Al Ahli'den 8 milyon Euro karşılığında kiralanan Maximin, 26 maçta 3 gol, 4 asiste imza attı.

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