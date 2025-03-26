FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho Allan Saint-Maximin'i affetti!

Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşayan Fransız kanat oyuncusu Allan Saint Maximin, son maçlarda kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamamış, son 2 resmi maçta da teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmamıştı. 27 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz günlerde Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Portekizli teknik adamdan özür dilediği öğrenildi. Mourinho'nun affettiği yıldız futbolcu, geçtiğimiz günkü idmanda takımla birlikte çalışmıştı. Yönetimin, Fransız oyuncuya bir para cezası vermediği ve olayın tatlıya bağlandığı da gelen haberler arasında.

Sezon başında Suudi ekibi Al Ahli'den 8 milyon Euro karşılığında kiralanan Maximin, 26 maçta 3 gol, 4 asiste imza attı.