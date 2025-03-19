Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Özür dilemezse...
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin’in Jose Mourinho’ya yönelik sözleri ve takım içindeki tavrı yönetimin sabrını taşırdı. Sarı lacivertli yönetim, Mourinho’nun talebi sonrasında Fransız oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu açıklama sonrasında Maximin ile Mourinho arasında ipler koptu. Konu hakkında Portekizli teknik adamla yönetim arasında bir görüşme yapıldı ve toplantıdan kadro dışı kararı çıktı. Maximin, özür dilemezse kadro dışı kalacak.
8 MİLYON EURO'YA GELDİ
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i sezon başında Al-Ahli'den 8 milyon euro bedelle kiraladı. Ancak Fransız oyuncu, beklentilerin altında kaldı. Şu ana kadar tüm kulvarlarda 26 maçta 1502 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
DİĞER