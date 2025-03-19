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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Özür dilemezse...

Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Özür dilemezse...

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin’in Jose Mourinho’ya yönelik sözleri ve takım içindeki tavrı yönetimin sabrını taşırdı. Sarı lacivertli yönetim, Mourinho’nun talebi sonrasında Fransız oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Özür dilemezse...

Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'la deplasmanda oynadığı rövanş maçı öncesinde Allan Saint-Maximin, kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Özür dilemezse...

Fransız yıldızın kadroda neden olmadığının sorulması üzerine teknik direktör Jose Mourinho, öğrencisinin antrenman performansını işaret etti. Jose'nin bu açıklamalarının ardından Maximin, fotoğraf paylaşarak, fit olduğuna dair mesaj yayımladı. Bu yaşananlar ikili arasındaki gerilimi daha da artırdı.

Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Özür dilemezse...

ÖZÜR DİLEMEZSE

Mourinho, Maximin'in bu paylaşımına, "Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor" diyerek sert yorum yaptı.

Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Özür dilemezse...

Bu açıklama sonrasında Maximin ile Mourinho arasında ipler koptu. Konu hakkında Portekizli teknik adamla yönetim arasında bir görüşme yapıldı ve toplantıdan kadro dışı kararı çıktı. Maximin, özür dilemezse kadro dışı kalacak.

Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Özür dilemezse...

8 MİLYON EURO'YA GELDİ

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i sezon başında Al-Ahli'den 8 milyon euro bedelle kiraladı. Ancak Fransız oyuncu, beklentilerin altında kaldı. Şu ana kadar tüm kulvarlarda 26 maçta 1502 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

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