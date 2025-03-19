Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Özür dilemezse...

Fransız yıldızın kadroda neden olmadığının sorulması üzerine teknik direktör Jose Mourinho, öğrencisinin antrenman performansını işaret etti. Jose'nin bu açıklamalarının ardından Maximin, fotoğraf paylaşarak, fit olduğuna dair mesaj yayımladı. Bu yaşananlar ikili arasındaki gerilimi daha da artırdı.