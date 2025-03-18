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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Milli aranın ardından dönüyorlar

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Milli aranın ardından dönüyorlar

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'ye sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan oyuncularından müjdeli haber geldi. İşte milli aranın ardından takıma geri dönmesi beklenen isimler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 18:50
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Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Milli aranın ardından dönüyorlar

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmamaya çalışan Fenerbahçe, Reeder Samsunspor'u ağırladığı maçta puan kaybederek yara almıştı.

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Milli aranın ardından dönüyorlar

Bu sonucun ardından sarı lacivertlilere moral olacak haber sakatlık sebebiyle formadan uzak kalan oyuncularından geldi.

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Milli aranın ardından dönüyorlar

Sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek ve Levent Mercan, Reeder Samsunspor maçının kadrosunda yer aldı. İsmail Yüksek milli takıma çağrıldı, Levent Mercan ise çalışmalarını Samandıra'da sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Milli aranın ardından dönüyorlar

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers maçının 16. dakikasında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün ise milli arada takıma katılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Milli aranın ardından dönüyorlar

CARLOS DÖNÜYOR

Ara transfer döneminde takıma katılan Diego Carlos ise bireysel çalışmalarına başladı. 3 maçta 89 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcunun, Sipay Bodrum FK maçının kadrosuna alınması bekleniyor.

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