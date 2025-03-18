Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Milli aranın ardından dönüyorlar
Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'ye sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan oyuncularından müjdeli haber geldi. İşte milli aranın ardından takıma geri dönmesi beklenen isimler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers maçının 16. dakikasında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün ise milli arada takıma katılacağı öğrenildi.
CARLOS DÖNÜYOR
Ara transfer döneminde takıma katılan Diego Carlos ise bireysel çalışmalarına başladı. 3 maçta 89 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcunun, Sipay Bodrum FK maçının kadrosuna alınması bekleniyor.
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