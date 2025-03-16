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Haberler Fenerbahçe Alex’in izinde

Alex’in izinde

En-Nesyri bugün Samsunspor mücadelesinde fileleri havalandırırsa, Alex de Souza’nın ardından Kadıköy’de Süper Lig’de üst üste 7 maçta gol atan ilk isim olacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 06:50
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Alex’in izinde

F.Bahçe'nin gol makinesi Youssef En-Nesyri yükselen performansıyla takımına yardımcı olmaya devam ederken özellikle iç sahadaki performansı dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu Kadıköy'de sahaya çıktığı son 6 lig maçında da fileleri havalandırırken toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı. Eğer En-Nesyri bugün oynanacak olan Samsunspor mücadelesinde de gol atmayı başarırsa Alex de Souza'dan sonra bunu başaran ilk futbolcu olacak.

SON 10 MAÇTA 13 GOL

Sarı-lacivertli takımın Profesör lakaplı efsanesi Alex, 2006 yılında Mart ve Eylül ayları arasında iç sahada oynadığı 7 lig maçında da üst üste gol atmayı başarmıştı. En-Nesyri sadece iç sahada değil oynadığı tüm maçlarda dikkat çeken bir form yakaladı. Başarılı futbolcu Süper Lig'de sahne aldığı son 10 karşılaşmada 13 gol sevinci yaşarken 1 de asiste imzasını atarak F.Bahçe'nin en skorer ismi oldu. Faslı futbolcu bugün de takımının en büyük kozu olacak ve ileride Dzeko ile oynayacak.

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