Alex’in izinde

F.Bahçe'nin gol makinesi Youssef En-Nesyri yükselen performansıyla takımına yardımcı olmaya devam ederken özellikle iç sahadaki performansı dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu Kadıköy'de sahaya çıktığı son 6 lig maçında da fileleri havalandırırken toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı. Eğer En-Nesyri bugün oynanacak olan Samsunspor mücadelesinde de gol atmayı başarırsa Alex de Souza'dan sonra bunu başaran ilk futbolcu olacak.

SON 10 MAÇTA 13 GOL

Sarı-lacivertli takımın Profesör lakaplı efsanesi Alex, 2006 yılında Mart ve Eylül ayları arasında iç sahada oynadığı 7 lig maçında da üst üste gol atmayı başarmıştı. En-Nesyri sadece iç sahada değil oynadığı tüm maçlarda dikkat çeken bir form yakaladı. Başarılı futbolcu Süper Lig'de sahne aldığı son 10 karşılaşmada 13 gol sevinci yaşarken 1 de asiste imzasını atarak F.Bahçe'nin en skorer ismi oldu. Faslı futbolcu bugün de takımının en büyük kozu olacak ve ileride Dzeko ile oynayacak.