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Haberler Fenerbahçe 11'de 4 değişim

11'de 4 değişim

Portekizli teknik adam, rövanş maçının kadrosunu belirlemeye başladı. Mourinho, ilk maçta forma verdiği İrfan Can Eğribayat, Mert ve Amrabat’ı kızağa çekecek. Yerlerine Fred, Osayi ve de Livakovic’e formayı verecek. Çağlar’ın sakatlanmasından dolayı da Djiku 11’de sahaya çıkacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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11'de 4 değişim

ÇALIŞMA İÇİNDE

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Taraftarının önünde aldığı bu sonuçla hayal kırıklığına uğrayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, rövanşta adını çeyrek finale yazdırmak için hummalı bir çalışma içine girmiş durumda... Portekizli çalıştırıcı, ilk maçın kadrosuna göre İskoçya'daki mücadelede önemli değişiklikler yapma kararı aldı. 62 yaşındaki teknik adam, kadroda tam 4 ismi değiştirecek.

FRED GÖREVE DÖNÜYOR

Jose Mourinho'nun 11'e yazacağı ilk isim, ilk maçta sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Fred... Brezilyalı yıldızı 11'de sahaya sürecek olan Jose, Amrabat'ı ise kızağa çekecek. Mou'nun değiştireceği diğer isim; İrfan Can Eğribayat... İskoçya'da kale Livakovic'in olacak. Portekizli teknik direktör, sağ kanatta iyi bir oyun ortaya koyamayan Mert Müldür'ün yerine de cezası biten Osayi'yi 11'de oynatacak. Sakatlanan Çağlar'ın yerine de mecburi olarak Djiku, savunmada görev alacak.

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