F.Bahçe’den 8 Mart paylaşımı

Sarı-lacivertliler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü dün resmi siteden yayınladığı bir mesajla kutladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kadın haklarının teminatı olan Atatürk devrimlerine sonsuz saygımızı vurguluyor; tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Her başarı hikâyesinin hayal edebilmekle başladığına, toplumumuzdaki kadın başarı hikâyelerini duydukça daha çok kız çocuğumuzun hayallerinin büyüyeceğine inanıyoruz. 'HeForShe' hareketini destekleyen ve sahiplenen Dünyanın En… pic.twitter.com/s1det10I2Y — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 8, 2025