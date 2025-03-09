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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’den 8 Mart paylaşımı

F.Bahçe’den 8 Mart paylaşımı

Sarı-lacivertliler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü dün resmi siteden yayınladığı bir mesajla kutladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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F.Bahçe’den 8 Mart paylaşımı

Sarı-lacivertliler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü dün resmi siteden yayınladığı bir mesajla kutladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kadın haklarının teminatı olan Atatürk devrimlerine sonsuz saygımızı vurguluyor; tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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