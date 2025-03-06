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Haberler Fenerbahçe Alexander Djiku: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Alexander Djiku: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Alexander Djiku açıklamalarda bulundu. İşte Djiku'nun açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 23:21
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Alexander Djiku: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Glasgow Rangers'a 3-1 yenildi. Maçın ardından Alexander Djiku açıklamalarda bulundu. İşte Djiku'nun sözleri:

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

"Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maalesef hem yaratmış olduğumuz şansları değerlendiremedik hem de yapmamamız gereken fırsatlar verdik. Hedefimiz ikinci maçta geri dönecek bir sonuç elde etmek."

"İKİNCİ MAÇA KONSANTRE OLACAĞIZ"

"Sakatlıktan geri döndüğüm için mutluyum. Hızlıca geri dönebilmek için her şeyi yaptık. Bugün önemli olan takımdı. İkinci maça konsantre olacağız ve tur atlayacak netice için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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