Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Bedelsiz transfer için girişimler başladı

Fenerbahçe için İtalyan medyasından transfer iddiası ortaya atıldı.

Kadrosunu oldukça güçlendiren ve yaz transfer döneminde de gerekli noktalara gerekli isimleri katmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Lazio'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Matias Vecino'yu takibe aldığı ortaya çıktı.