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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Bedelsiz transfer için girişimler başladı

Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Bedelsiz transfer için girişimler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe için İtalyan basınından dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerin, Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino'yu radarına aldığı belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Bedelsiz transfer için girişimler başladı

Fenerbahçe için İtalyan medyasından transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Bedelsiz transfer için girişimler başladı

Kadrosunu oldukça güçlendiren ve yaz transfer döneminde de gerekli noktalara gerekli isimleri katmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Lazio'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Matias Vecino'yu takibe aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Bedelsiz transfer için girişimler başladı

Haberde; Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı vurgulandı.

Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Bedelsiz transfer için girişimler başladı

Sarı-lacivertlilerin, Vecino'yu fırsat transferi olarak gördüğünün altı çizildi.

Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Bedelsiz transfer için girişimler başladı

Vecino, geçen sezonun başında Galatasaray'la anlaşmış ancak sarı- kırmızılı taraftarların tepkisi sonrasında yönetim, bu transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Bedelsiz transfer için girişimler başladı

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Vecino'yu alması halinde Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Bedelsiz transfer için girişimler başladı

16 MAÇTA OYNADI

Lazio'da bu sezon rotasyonda kalan Vecino, Avrupa Ligi ve Serie A'da toplam 16 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Bedelsiz transfer için girişimler başladı

Toplamda 882 dakika sahada kalabilen Uruguaylı oyuncu, 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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