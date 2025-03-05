Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Bedelsiz transfer için girişimler başladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe için İtalyan basınından dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerin, Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino'yu radarına aldığı belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerin, Vecino'yu fırsat transferi olarak gördüğünün altı çizildi.
Vecino, geçen sezonun başında Galatasaray'la anlaşmış ancak sarı- kırmızılı taraftarların tepkisi sonrasında yönetim, bu transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Vecino'yu alması halinde Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
16 MAÇTA OYNADI
Lazio'da bu sezon rotasyonda kalan Vecino, Avrupa Ligi ve Serie A'da toplam 16 karşılaşmada forma giydi.
Toplamda 882 dakika sahada kalabilen Uruguaylı oyuncu, 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
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