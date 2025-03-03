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Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Psikolojik üstünlük..."

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Psikolojik üstünlük..."

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşma hakkında Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 11:22
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Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Psikolojik üstünlük..."

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında ortaya koyduğu iyi oyun ve aldığı net skordan sonra belki de şampiyonluk yarışı yeniden başladı diyebiliriz.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Psikolojik üstünlük..."

Hâlâ 4.5 puan fark var ama Galatasaray'ın futbolunun gün geçtikçe kötüleşmesi, Fenerbahçe'nin toparlanması ve fikstürün Galatasaray'ın inanılmaz aleyhine olmasıyla bugün itibarıyla yarış yeniden kızıştı.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Psikolojik üstünlük..."

Son bir aydır Fenerbahçe çok disiplinli oynuyor. Takım savunmasında çok iyiler. Türkiye'de duran toplardan gol bulma tehdidi en yüksek olan takım. Dün de böyle oldu.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Psikolojik üstünlük..."

Yine bir duran top, Mert Müldür kafayı vurdu ve kilidi açtı. Youssef En-Nesyri, Filip Kostic, Edin Dzeko gibi birçok deneyimli oyuncu çok fedakârca oynuyor.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Psikolojik üstünlük..."

Şunu çok rahat söyleyebiliriz ki hem oyun üstünlüğü hem de psikolojik üstünlük mutlak Fenerbahçe'de. Türk spor tarihinde hakemlerin en fazla tartışıldığı günlerde Mehmet Türkmen, iyi maç yönetti.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Psikolojik üstünlük..."

Tamam, skor çabuk koptu, kritik pozisyon olmadı, oyuncular iyi niyetli ama Mehmet Türkmen kumaş olarak iyi bir hakem, dün de iyi bir yönetim sergiledi.

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