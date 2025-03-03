Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Psikolojik üstünlük..."
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşma hakkında Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
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Yine bir duran top, Mert Müldür kafayı vurdu ve kilidi açtı. Youssef En-Nesyri, Filip Kostic, Edin Dzeko gibi birçok deneyimli oyuncu çok fedakârca oynuyor.
Şunu çok rahat söyleyebiliriz ki hem oyun üstünlüğü hem de psikolojik üstünlük mutlak Fenerbahçe'de. Türk spor tarihinde hakemlerin en fazla tartışıldığı günlerde Mehmet Türkmen, iyi maç yönetti.
Tamam, skor çabuk koptu, kritik pozisyon olmadı, oyuncular iyi niyetli ama Mehmet Türkmen kumaş olarak iyi bir hakem, dün de iyi bir yönetim sergiledi.
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