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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarının Rams Park yolculuğu başladı

Fenerbahçe taraftarının Rams Park yolculuğu başladı

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray ile oynanacak derbi maçı için Kadıköy'den Rams Park'a hareket etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 16:44 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 17:13
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Fenerbahçe taraftarının Rams Park yolculuğu başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.

TARAFTARLAR 32 OTOBÜSLE YOLA ÇIKTI

Derbiyi deplasman tribününden izleyecek olan yaklaşık 2 bin kadar Sarı-lacivertli taraftarlar, saat 14.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde toplandı. Taraftarlar, buradan da polis kontrolünde 32 otobüsle Rams Park'a hareket etti.

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