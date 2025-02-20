Fenerbahçe Cengiz Ünder'in ayrılığını açıkladı! Kiralık olarak...

Fenerbahçe'de performansıyla beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, MLS ligi ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralık olarak transfer oldu.

Fenerbahçe'den Cengiz için yapılan açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir." denildi.