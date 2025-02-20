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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Cengiz Ünder'in ayrılığını açıkladı! Kiralık olarak...

Fenerbahçe Cengiz Ünder'in ayrılığını açıkladı! Kiralık olarak...

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralık transferi için ABD ekibiyle prensip anlaşmasına varıldığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 17:16
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Fenerbahçe Cengiz Ünder'in ayrılığını açıkladı! Kiralık olarak...

Fenerbahçe'de performansıyla beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, MLS ligi ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralık olarak transfer oldu.

Fenerbahçe'den Cengiz için yapılan açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir." denildi.

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