Kadıköy'de Fener Alayı

Fenerbahçe coştu bir kere... Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertlilerin son kurbanı Kasımpaşa oldu. Kadıköy'de konuk ettiği rakibi karşısında ilk 20 dakikada tabiri caizse ecel terleri döken sarı-lacivertliler, Opoku'nun hatasında Youssef En-Nesyri'nin şık vuruşuyla maçta 1-0 öne geçti, ilk yarı da bu skorla sona erdi. İkinci yarıya daha istekli başlayan sarı-lacivertliler, dakikalar 52'yi gösterdiğinde tabelayı Oğuz Aydın'ın harika vuruşuyla 2-0'a getirdi.

EN-NESYRI YİNE SAHNEDE

Oyunu rölantiye alan Fenerbahçe'yi Fall, 62'de ağları sarsarak kendine getirdi. Skorun 2-1'e gelmesinin ardından oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, 63 ve 64'te EnNesyri ile iki net fırsatta kaleci Gianniotis'i geçemedi. Faslı yıldız, 71'de bu kez rakibini avlamayı başardı ve takımına rahat bir nefes aldırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, rakibini 3-1 yenerek hem galibiyet serisini 7'ye çıkardı hem de G.Saray'la aradaki farkı 3'e düşürdü.

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İç sahada çıktığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında Vitor Pereira'dan (Kasım 2015-Mart 2016) bu yana üst üste sekiz galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

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Kasımpaşa ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının tamamını kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde lacivert-beyazlıları üst üste 10 kez mağlup eden ilk takım oldu.