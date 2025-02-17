Jose’den 5 değişim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçının 11'inde Anderlecht mücadelesine göre tam 5 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Anderlecht karşısında ilk 11'de şans verdiği Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic ve Edin Dzeko'yu yedek başlattı. Belçika ekibi karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Sebastian Szymanski ise cezası sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Mourinho, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca'yı Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Mourinho, ikinci yarıda ise Edin Dzeko, Yusuf, Filip Kostic ile Osayi-Samuel'i oyuna aldı.