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Haberler Fenerbahçe Jose’den 5 değişim

Jose’den 5 değişim

Jose Mourinho, Avrupa Ligi’ndeki Anderlecht maçına göre dünkü Kasımpaşa mücadelesinde kadroda 5 değişiklik yaptı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Jose’den 5 değişim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçının 11'inde Anderlecht mücadelesine göre tam 5 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Anderlecht karşısında ilk 11'de şans verdiği Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic ve Edin Dzeko'yu yedek başlattı. Belçika ekibi karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Sebastian Szymanski ise cezası sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Mourinho, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca'yı Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Mourinho, ikinci yarıda ise Edin Dzeko, Yusuf, Filip Kostic ile Osayi-Samuel'i oyuna aldı.

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