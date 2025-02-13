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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: Sakin ve dengeli oynamalıyız

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: Sakin ve dengeli oynamalıyız

UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Belçika ekibi RSC Anderlecht'i ağırlıyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 19:30 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 19:46
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: Sakin ve dengeli oynamalıyız

UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika temsilcisi RSC Anderlecht'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho önemli açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun sözleri...

"DENGELİ OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

"Tecrübem bana turun ilk yarısını oynayacağımızı söylüyor. Bu düşünceyle oynamamız gerekiyor. Dengeli oynamamız gerekiyor. Bazı problemlerimiz var. Bu nedenle bazı oyuncuları orijinal olmayan pozisyonlarında oynatıyoruz. Sakin bir şekilde oynamamız, maçı domine etmemiz ve kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Bu düşünceyle oynamalıyız."

"AMRABAT ÇOK ZEKİ OYUNCU"

"Amrabat, çok zeki bir oyuncu. Son maçta da bunu yaptı. Hazırlıklı değildik ve beklemediğimiz bir durumdu. Oyuncular zeki, onlara verilen rolleri en iyi şekilde anlıyor ve adapte oluyorlar. Takımın zorluklarla baş edebilmesi gerekiyor. Bugün daha zengin bir kulübemiz var. Mert Müldür de kulübede olacak. Yüzde yüz hazır değil ancak savunmada her bölgede oynayabilen bir oyuncu. Atak pozisyonu için zaten çok fazla opsiyonumuz var."

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