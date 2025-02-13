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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe- RSC Anderlecht maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe- RSC Anderlecht maçını canlı izle

Fenerbahçe- RSC Anderlecht maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe- RSC Anderlecht maçını canlı izle

Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off maçında Anderlecht'i konuk ediyor. Seyirci ve saha avantajını kullanarak rövanş maçı öncesi Belçika ekibine karşı mutlak galibiyet hedefleyen sarı-lacivertlilerde 4 sporcu, sakatlık sebebiyle forma giymiyor. Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in yönettiği Fenerbahçe - RSC Anderlecht maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 20:38
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Fenerbahçe- RSC Anderlecht maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe- RSC Anderlecht maçını canlı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde son anda play-off biletini kapan Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlıyor. Saha ve seyirci ile rövanş öncesi avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerin tek hedefi galibiyet. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 28 maçta sadece 5 kez mağlubiyet alan Kanarya'da, İsmail, Çağlar ve Djiku sakatlıkları sebebiyle forma giymiyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri

RSC Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greel, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vázquez

FENERBAHÇE - RSC ANDERLECHT MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİSİNİZ...

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Anderlecht maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

👉FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI CANLI İZLE👈

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