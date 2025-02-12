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Startı dün verdi
Alanyaspor galibiyetinin ardından bir günlük izne çıkan Fenerbahçe, dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi ve Anderlecht maçının hazırlıklarına başladı. Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular, sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması üzerinde durdu. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
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