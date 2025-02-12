Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Mimovic, Zenit'e kiralandı!

Fenerbahçe, Ongjen Mimovic'in sezon sonuna kadar Zenit'e kiralandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'!den konuyla ilgili yapılan resmi açıklama:

"Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz."

Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır.Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz.Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/GAgQqLaUBe — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 12, 2025

20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Zenit'te forma giyecek.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği sarı-lacivertli ekip, kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu nedenle bir futbolcunun kadro dışı kalması gerekliydi.

Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin tercihi Mimovic'i kiralık göndermekten yana oldu.

6.7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro'ya transfer oldu. Lisansı çıkarıldı fakat forma şansı bulamadı.