  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Kabus gibi!

Kabus gibi!

Fenerbahçe’nin sakatlıklarla başı dertte... Lig başından bu yana tam 18 futbolcu, 33 kez farklı sakatlık yaşadı. Bu durum sonrasında sağlık heyeti yeniden sorgulanmaya başlandı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kabus gibi!

Fenerbahçe, geçen sezon sakatlıklardan çok çekmiş ve sezon sonunda da kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'la yollar ayrılmıştı. Karanlık'ın yerine ise bu sezon takım doktoru olarak Ahmet Kulduk ve Osman İlhan göreve getirildi. Ancak geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da sarı-lacivertlilerin başı sakatlıklardan bir türlü kurtulmuyor. Son olarak Erzurum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında üç stoper; Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve yeni transfer Diego Carlos sakatlık yaşadı.

MAXIMIN İLK SIRADA

Sezon başından bu yana ise Fenerbahçe'de şu ana kadar 18 futbolcu 33 kez farklı sakatlık yaşadı. En fazla sakatlık yaşayan isim 5 kezle Saint-Maximin... Fransız yıldızı, 4 defa sakatlık geçiren ve 11 maç kaçıran Alexander Djiku takip ediyor. Osayi-Samuel ve Çağlar Söyüncü 3'er kez sakatlandı. Kaleci Livakovic de iki kez aynı sakatlığı yaşadı. Hatta ikinci kez aynı sakatlığı yaşamasının ardından sağlık heyeti sorgulandı. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrasın sağlık heyeti okların hedefine oturdu.

CARLOS 6 HAFTA YOK

Erzurum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ uyluk arka adalesinde, Diego Carlos'un sağ diz iç yan bağlarında, Yusuf Akçiçek'in ise sol diz yumuşak dokusunda yaralanma tespit edildi. Carlos, en az 6 hafta oynayamayacak. Yusuf 10 gün, Djiku da 15 gün yok.

F.Bahçe'de Mimovic için kiralık formülü!
İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü
DİĞER
Son dakika haberi: Usta isimden Alvaro Morata için çarpıcı sözler! “Soğuğa alışık adam ama...”
FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası"nın üzerinden 13 yıl geçti! Kirli plan o ziyaretle çöktü
G.Saray stoper transferini resmen açıkladı!
Kartal'dan Breivik harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! 01:37
Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! 01:30
F. Torres coştu! Barça farklı turladı F. Torres coştu! Barça farklı turladı 01:19
F. Torres coştu! Barça farklı turladı F. Torres coştu! Barça farklı turladı 01:19
Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! 01:02
Fiorentina Inter’i farklı geçti! Fiorentina Inter’i farklı geçti! 01:02
Daha Eski
Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! 01:00
A. Efes Panathinaikos'a diş geçiremedi! A. Efes Panathinaikos'a diş geçiremedi! 00:47
Göztepe 3 puanı tek golle aldı! Göztepe 3 puanı tek golle aldı! 00:47
İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü 00:47
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 00:47
F.Bahçe Beko R.Madrid'i devirdi! F.Bahçe Beko R.Madrid'i devirdi! 00:47