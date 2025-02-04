Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi...
Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alıyordu. Napoli'ye transferinde yaşanan belge probleminin ardından Fransız oyuncudan açıklama geldi. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Maximin, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine atılan mesajlar ile ilgili açıklamada bulundu.
Bir sosyal medya hesabının, "Elimizde Maximin profilinde başka bir oyuncu yok. Madem burada kalacak ona destek olalım." mesajına şu sözlerle yanıt verdi...
"Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, gerçekten minnettarım. Desteğinizi asla unutmayacağım. Bir şeyi bilin ki bunlar sadece öylesine kelimeler değil! Ben de sizi seviyorum."
"Son zamanlarda her şeyin yolunda gittiğini söylemek yalan olur. Anlamadığım birçok şey var. Özellikle de bazı şeylerin ele alınış biçimi, söylenenler veya babamın hastalığı gibi diğer şeyler... Yakında her şeyi size bildireceğim."
"Saha dışında ne olursa olsun, sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni sizden biri gibi gördüğün için teşekkür ederim."
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