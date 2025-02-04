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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi...

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi...

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alıyordu. Napoli'ye transferinde yaşanan belge probleminin ardından Fransız oyuncudan açıklama geldi. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 09:16
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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi...

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin'in takımdaki geleceği taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi...

27 yaşındaki kanat oyuncusu için Serie A devi Napoli devreye girmişti.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi...

3 takım arasındaki transfer görüşmesi belge problemleri sebebi ile sonuçlanmayınca Fransız oyuncunun İtalya yolculuğu başlamadan bitmişti.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi...

Maximin, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine atılan mesajlar ile ilgili açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi...

Bir sosyal medya hesabının, "Elimizde Maximin profilinde başka bir oyuncu yok. Madem burada kalacak ona destek olalım." mesajına şu sözlerle yanıt verdi...

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi...

"Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, gerçekten minnettarım. Desteğinizi asla unutmayacağım. Bir şeyi bilin ki bunlar sadece öylesine kelimeler değil! Ben de sizi seviyorum."

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi...

"Son zamanlarda her şeyin yolunda gittiğini söylemek yalan olur. Anlamadığım birçok şey var. Özellikle de bazı şeylerin ele alınış biçimi, söylenenler veya babamın hastalığı gibi diğer şeyler... Yakında her şeyi size bildireceğim."

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi...

"Saha dışında ne olursa olsun, sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni sizden biri gibi gördüğün için teşekkür ederim."

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