  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Talisca'dan siftah

Talisca'dan siftah

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Talisca, 61’de sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'dan siftah

Fenerbahçe'nin büyük uğraşlar sonrasında Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, dün sarı-lacivertli formayla Kadıköy'e ayak bastı. Maça yedek kulübesinde başlayan Brezilyalı oyuncu, 61'inci dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna girdi. Hücuma hareketlilik katan Talisca'nın 85'inci dakikada bir şutu da üst direkte patladı. Sambacıya büyük sevgi seli vardı.

Talisca: "Türkiye'ye dönmekten dolayı çok mutluyum. Transfer süreci biraz uzun oldu. Sabırsızlanıyordum. Bunu gerçekleştirmiş olduğum için çok mutluyum. İyi hissediyorum ama zamana ihtiyacım var."

Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor
G.Saray'da orta saha seferberliği!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rizespor maçında olay pozisyonlar! VAR devreye girdi ve...
Gözler Ankara'da! Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem Bolu'daki otel yangını faciası
G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım!
Aslan Antep'te 3 puan peşinde! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Pazartesi 07:40
G.Saray Morata'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Morata'nın maliyetini açıkladı! 01:08
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! 01:08
Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor 01:08
G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 01:08
Jose Mourinho'dan hakem isyanı! Jose Mourinho'dan hakem isyanı! 01:08
Daha Eski
F.Bahçe Kadıköy'de geri döndü! F.Bahçe Kadıköy'de geri döndü! 01:08
Trabzonspor Umut Bozok ile yollarını ayırdı Trabzonspor Umut Bozok ile yollarını ayırdı 01:07
Ç.Rizespor'dan flaş hakem tepkisi! Ç.Rizespor'dan flaş hakem tepkisi! 01:07
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:07
Mourinho'dan ilginç hareket! Maç oynanırken... Mourinho'dan ilginç hareket! Maç oynanırken... 01:07
Kadıköy'de 2 kırmızı kart çıktı! Kadıköy'de 2 kırmızı kart çıktı! 01:07