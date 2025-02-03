Talisca'dan siftah

Fenerbahçe'nin büyük uğraşlar sonrasında Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, dün sarı-lacivertli formayla Kadıköy'e ayak bastı. Maça yedek kulübesinde başlayan Brezilyalı oyuncu, 61'inci dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna girdi. Hücuma hareketlilik katan Talisca'nın 85'inci dakikada bir şutu da üst direkte patladı. Sambacıya büyük sevgi seli vardı.

Talisca: "Türkiye'ye dönmekten dolayı çok mutluyum. Transfer süreci biraz uzun oldu. Sabırsızlanıyordum. Bunu gerçekleştirmiş olduğum için çok mutluyum. İyi hissediyorum ama zamana ihtiyacım var."