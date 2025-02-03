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Haberler Fenerbahçe Muhteşem geri dönüş

Muhteşem geri dönüş

Sarı-lacivertliler 2-0 geriye düştüğü maçta inanılmazı başardı. Ali Sowe'un iki golüyle Kadıköy'de şoka giren Fenerbahçe, Edin Dzeko (2) ve En-Nesyri'yle sayılarıyla maçı 3-2 kazandı. Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Muhteşem geri dönüş

Kadıköy'de muhteşem bir gece yaşandı... Goller, kırmızı kartlar, direkten dönen toplar, heyecan, adrenalin... Her şey vardı. F.Bahçe taraftarını ölüp ölüp dirilttiği maçta Ç. Rizespor'u geriden gelerek 3-2 yendi ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı. Ali Sowe'un 13 dakika içinde attığı iki golle bir anda neye uğradığını şaşıran sarı-lacivertliler, ilk yarının uzatma anlarında kazanılan penaltıda Dzeko'yla farkı bire indirdi.

2 KIRMIZI KART ÇIKTI

Penaltı pozisyonunda ikinci sarı kartı görev Olawoyin takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor kalesini ablukaya aldı. Ancak golü bir türlü bulamadı. 78'de Ghezzal oyundan çıkarken kırmızı kartla oyundan atıldı. 9 kişi kalan rakibi karşısında daha rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 79'da Dzeko'yla beraberliği yakaladı. 90 dakika boyunca toplam 4 şutu direkten dönen sarı-kanarya'ya galibiyeti 89'da Neysri getirdi.

YEDEKTE SARARDI

Mert Hakan Yandaş, dünkü maçta yedek kulübesindeydi. Mourinho tarafından süre verilmeyen oyuncu, 33'üncü dakika yine yedek kulübesinde sarı kart gördü. Mert, geçen sezon yedekte gördüğü kartlarla cezalı duruma düşmüştü.

SKRİNİAR PENALTI ALDIRDI

Fenerbahçe formasını ilk kez giyen Milan Skriniar, karşılaşmanın 42'nci dakikasında ağları sarstı ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Slovak oyuncunun ofsaytta olduğu tespit edildi. Skriniar, 45'te ise takımına penaltı kazandırdı ve bu pozisyonda ikinci sarı kartını gören Olawoyin, kırmızı kartla oyundan atıldı. Slovak stoper 90 dakika sahada kaldı ve performansı beğenildi.

4 TOP DİREKTE

Fenerbahçe, Rizespor'u konuk ettiği maçta adeta direklerle savaştı. Maçta Dzeko'nun 2, Talisca'nın 1, Oğuz Aydın'ın 1 olmak üzere toplam 4 topu üst direkte patladı. Sarı- lacivertliler böylece bu sezon 15. kez topu direkten döndü.

5 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, dün 5 oyuncusundan faydalanamadı. Sakatlıkları bulunan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra yine sataklığıkları devam eden Dominik Livakovic ve Mert Müldür de yoktu. Allan Saint- Maximin de sarı-lacivertlilerdeki bir diğer eksikti.

SAMET RAKİPTİ

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutan Samet Akaydin, yeni takımıyla sarı-lacivertlilere rakip oldu. 30 yaşındaki milli stoper, Fenerbahçe karşısında Çaykur Rizespor'un ilk 11'inde kendine yer buldu.

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