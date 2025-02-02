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İki isim dışarıya!
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosuna eklenecek isimler kadar dışarıda kalacaklar da merak konusu oldu. Play-off aşamasında kadroya üç isim dahil etme hakkı bulunan sarı-lacivertlilerde yeni transferler Mimovic, Skriniar, Diego Carlos ve Talisca'nın yanı sıra Kostic listeye girmek için bekliyor. Ancak bu isimlerden ikisi dışarıda kalacak. Kostic'in alternatifi olmadığı için en şanslı isim olarak dikkat çekiyor.
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