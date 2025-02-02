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Hazırlıklar tamamlandı
Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün akşam Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanda Midtjylland maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolculara rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik programlar uyguladı. Diğer isimler ise pas ve taktik çalıştı.
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