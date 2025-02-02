FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko: Çılgınca bir maçtı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı lacivertliler 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı.

2 golle yıldızlaşan Edin Dzeko maç sonu açıklamalarda bulundu.,

İŞTE DZEKO'NUN SÖZLERİ

Edin Dzeko: "Çılgınca bir maçtı. Maç içinde çok iniş çıkış oldu. İlk 10 dakika kalemizde 2 gol gördük, kabul edilebilir bir şey değil, olmamalı. Özellikle stadyumumuzda bunu yaşamamalıyız. Hatalarımızı düzeltmeliyiz. 2-0'dan geri dönmek her zaman kolay olmaz. Bu her zaman olmaz. Yaş sadece bir sayıdır. Futboldan keyif alan sokaktaki bir çocuk gibiyim. Hala öyle hissediyorum." dedi