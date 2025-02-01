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Maximin'e Napoli talip
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin'e İtalyan devi Napoli talip oldu. Çizme medyasında çıkan haberlere göre; Napoli, 27 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor ve Saint- Maximin'in bonservisini elinde bulunduran Suudi ekibi Al-Ahli ile temaslara başladı. İki kulübün olası anlaşması halinde Fenerbahçe'nin kararı bu transferde belirleyici olacak.
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