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Haberler Fenerbahçe Kahin Mourinho

Kahin Mourinho

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin normal lig aşamasını 24'üncü sırada tamamlayarak play-off'a adını yazdırdı. Bu sonuç sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun 7'nci haftadaki Lyon maçı öncesindeki sözleri akıllara geldi. Daha önce bu turnuvada 4 farklı takımla mücadele eden ve 3 kez final oynayıp, 2 defa da kupayı kazanan Portekizli çalıştırıcı, Lyon maçı öncesinde; "İki maçtan alacağımız iki puan bizi play-off'a taşıyacak" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Kahin Mourinho

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin normal lig aşamasını 24'üncü sırada tamamlayarak play-off'a adını yazdırdı. Bu sonuç sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun 7'nci haftadaki Lyon maçı öncesindeki sözleri akıllara geldi. Daha önce bu turnuvada 4 farklı takımla mücadele eden ve 3 kez final oynayıp, 2 defa da kupayı kazanan Portekizli çalıştırıcı, Lyon maçı öncesinde; "İki maçtan alacağımız iki puan bizi play-off'a taşıyacak" dedi.

BRAGA TEK GOLLE YENİNCE...

Mourinho'nun dediği gibi de oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Lyon'la golsüz berabere kalarak puanını 9'a yükseltmiş ve haftayı 23'üncü sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, son haftada ise Midtjylland'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve Braga'nın Lazio'yu 1-0 yenmesinin ardından son bileti alarak play-off'a adını yazdırdı. Fenerbahçe'nin playoff'a kalmasının ardından Jose için "Kahin Mourinho" yorumları yapıldı.

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