Fenerbahçe son bileti kaptı

FENERBAHÇE, Avrupa Ligi'nin son haftasında dün Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk oldu. Birçok eksiğine rağmen maça oldukça istekli başlayan sarı-lacivertliler, henüz 5'inci dakikada Edin Dzeko'yla yakaladığı net fırsattan yararlanamadı. Zaman zaman topun kontrolünü rakibine bırakan temsilcimiz dakikalar 27'yi gösterdiğinde ümit milli oyuncumuz Aral Şimşir'in pasında Diao'nun kafa vuruşuyla geriye düştü. Bu gole yanıtımız çok gecikmedi.

NESYRİ&DZEKO İŞBİRLİĞİ

39'DA son haftaların formda ismi En-Nesyri, skora dengeyi getirdi. İlk yarı karşılıklı gollerle sona erdi. İkinci yarıya temsilcimiz kaptan Edin Dzeko'yla öne geçti. Bu golden sonra skoru korumak için kapanan Fenerbahçe, 86'ya kadar dayanabildi. Ev sahibi ekip, Andreasen ile 2-2'yi buldu. 90+4'te Fred'in hatasını Midtjylland değerlendiremeyince maç bu skorla sona erdi. 24'üncü sırada lig aşamasını tamamlayan Fenerbahçe, son bileti kapmayı başardı.

KAPTAN ŞOV YAPTI

FENERBAHÇE'NİN tecrübeli kaptanı Edin Dzeko, Danimarka deplasmanında yine yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğu gözler önüne serdi. Maça 11'de başlayan yıldız oyuncu, ileri uçta Nesyri'yle birlikte rakip savunmayı çok zorladı ve bunun karşılığını da aldı. Beraberlik golünde partneri En-Nesyri'ye muhteşem bir pas veren Boşnak yıldız, ikinci yarının başında ise Szymanski'nin pasında şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. Erdin Dzeko, Avrupa Ligi'nin grup aşamasını 2 gol ve 2 asistle tamamladı.

HEDEFİMİZ VAR

FENERBAHÇE'NİN yıldız ismi İsmail Yüksek, Midtjylland maçı sonrasında şunları söyledi: "Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hedefimiz hayalimiz var. Deplasmanda puan aldık ama kazanmamız gerekiyordu. Öne de geçtik ama beraberlikle bitirdik. Daha net oynamamız, daha net galibiyetler almamız gerekiyordu. Eksiklerimizi hocamız söyler biz de tamamlarız. Uzun bir aradan sonra 90 dakika oynadım. Nerede olursa takıma yardımcı olmaya hazırım. Galibiyetle dönseydik daha mutlu olurdum."

MECBUREN 2 DEĞİŞİKLİK

F.BAHÇE Avrupa Ligi'nin son haftasında Danimarka'da Midtjylland'a konuk oldu. Teknik direktör Jose Mourinho da ligde oynanan Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda dün zorunlu 2 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Oğuz Aydın'ı listede olmaması, Sofyan Amrabat'ı ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya alamadı. 62 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi. Mert Hakan Yandaş, 2 ayı aşkın bir süre sonra şans buldu. Tecrübeli oyuncu en son 23 Kasım 2024 tarihinde Kayseri deplasmanında ilk 11'de forma giymişti. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek de tam 6 maç sonra görev yaptı. İsmail de en son Eyüpspor mücadelesinde oynamıştı. Fenerbahçe, ayrıca Midtjylland karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları süren Oosterwolde, Becao, kaleci Livakovic ve Mert Müldür, karşılaşmada forma giyemedi. Bu isimlerin yanı sıra Maximin, Amrabat ve Osayi de dün yoktu.

ALTYAPIDAN 4 ISIM

FENERBAHÇE, kadrodaki sayısal eksiklik nedeniyle Midtjylland deplasmanında altyapıdan 4 ismi kadroya dahil etti. Sarılacivertlilerde tamamı 18 yaşında olan kaleci Engin Can Biterge, ön libero Şükür Toğrak, orta saha Zeki Dursun ve kanat oyuncusu Yiğit Emir Ekiz, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

MOURINHO TRİBÜNDE

AVRUPA Ligi'nin 7'nci haftasındaki Lyon maçında takımı sahaya geç çıkardığı için UEFA Disiplin Kurulu tarafından bir maç ceza verilen teknik direktör Jose Mourinho, dünkü karşılaşmayı tribünden takip etti. Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'nda oynanan M.United maçında kırmızı kart gördüğü için AZ Alkmaar deplasmanında da takımın başında yer almamıştı.

MAXİMİN SAKATLANDI

FENERBAHÇE'NİN Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, sakatlığı nedeniyle dün Midtjylland deplasmanında takımdaki yerini alamadı. 27 yaşındaki Fransız oyuncu, kamp kafilesinde yer almıştı ancak dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında dün maç kadrosuna alınmadı. Maximin, Union SG maçı hariç diğer karşılaşmalarda görev yapmıştı.

SEBASTİAN'DAN 2. ASİST

F.BAHÇE'NİN Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, kadrodaki sakatlıklar nedeniyle dün yine sol kanatta görev yaptı. Lyon karşılaşmasında da bu bölgede oynayan Sebastian, o maçta olduğu gibi dün de harika bir oyun ortaya koydu. 25 yaşındaki on numara; Dzeko'nun attığı golde ise muhteşem bir asiste imza attı. Bu Polonyalı'nın Avrupa Ligi'ndeki ikinci asisti oldu.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

DANİMARKA deplasmanında Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı... Herning Arena'da kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç dolduran sarı-lacivertli futbolseverler, maç öncesinde oyuncularına büyük destek verdi. Taraftarlar, 90 dakika boyunca da hiç susmadan Fenerbahçe'yi destekledi. Herning Arena, F.Bahçelilerin sesleriyle inledi.