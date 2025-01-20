Fenerbahçe'den milli yıldıza 10 milyon euroluk teklif! Ara transferde...
Fenerbahçe, ara transfer döneminde takıma muhakkak stoper transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler için son olarak flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hollanda basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, kariyerini yurt dışında sürdüren milli futbolculardan o isim için transfer teklifinde bulundu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 13:55 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 14:01
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Ardından 15 Aralık 2024 tarihinde oynanan Rams Başakşehir maçında aynı sakatlıktan bu kez de Rodrigo Becao'yu kaybeden sarı-lacivertliler, takıma en az 2 stoper takviyesi yapmak istiyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için son olarak Hollanda basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
FENERBAHÇE'DEN AHMETCAN KAPLAN'A TEKLİF
Voetbal International'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ara transfer döneminde Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek için Ajax'a teklif yaptı.
10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF YAPILDI
Haberin devamında sarı-lacivertlilerin milli oyuncu için Ajax'a bonuslar dahil 10 milyon euroluk satın alma bedeline yakın bir teklifte bulunduğu yazıldı.
Haberde son olarak, "Ahmetcan Kaplan'ın kendisi de Fenerbahce'ye transfere açık olacak ve Türklerin doğru tutarı ödemesi halinde bu durum Ajax için de pazarlık konusu olacak gibi görünüyor." ifadelerine yer verildi.
2022'DE TRANSFER OLMUŞTU
Ahmetcan Kaplan, Ajax'a 2022 yılında Trabzonspor'dan 9.50 milyon euroya transfer olmuştu.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan 22 yaşındaki genç yıldız, yeni sezonda 8 maçta 1 gollük performans gösterdi. Ahmetcan'ın Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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