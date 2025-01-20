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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den milli yıldıza 10 milyon euroluk teklif! Ara transferde...

Fenerbahçe'den milli yıldıza 10 milyon euroluk teklif! Ara transferde...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde takıma muhakkak stoper transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler için son olarak flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hollanda basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, kariyerini yurt dışında sürdüren milli futbolculardan o isim için transfer teklifinde bulundu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 13:55 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 14:01
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MEHMET MERT ERENLER
Fenerbahçe'den milli yıldıza 10 milyon euroluk teklif! Ara transferde...

Ara transfer döneminin başlamasının ardından Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı.

Fenerbahçe'den milli yıldıza 10 milyon euroluk teklif! Ara transferde...

Sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana savunmada sakatlık problemleri sebebiyle sorun yaşıyor.

Fenerbahçe'den milli yıldıza 10 milyon euroluk teklif! Ara transferde...

Fenerbahçe, önce sol bek Jayden Oosterwolde'nin 20 Ekim 2024 tarihinde oynanan Reeder Samsunspor-Fenerbahçe maçında çarpraz bağ yırtığı sebebiyle sakatlanması ve sezonu kapatmasıyla sarsıldı.

Fenerbahçe'den milli yıldıza 10 milyon euroluk teklif! Ara transferde...

Ardından 15 Aralık 2024 tarihinde oynanan Rams Başakşehir maçında aynı sakatlıktan bu kez de Rodrigo Becao'yu kaybeden sarı-lacivertliler, takıma en az 2 stoper takviyesi yapmak istiyor.

Fenerbahçe'den milli yıldıza 10 milyon euroluk teklif! Ara transferde...

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için son olarak Hollanda basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'den milli yıldıza 10 milyon euroluk teklif! Ara transferde...

FENERBAHÇE'DEN AHMETCAN KAPLAN'A TEKLİF

Voetbal International'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ara transfer döneminde Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek için Ajax'a teklif yaptı.

Fenerbahçe'den milli yıldıza 10 milyon euroluk teklif! Ara transferde...

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF YAPILDI

Haberin devamında sarı-lacivertlilerin milli oyuncu için Ajax'a bonuslar dahil 10 milyon euroluk satın alma bedeline yakın bir teklifte bulunduğu yazıldı.

Fenerbahçe'den milli yıldıza 10 milyon euroluk teklif! Ara transferde...

Haberde son olarak, "Ahmetcan Kaplan'ın kendisi de Fenerbahce'ye transfere açık olacak ve Türklerin doğru tutarı ödemesi halinde bu durum Ajax için de pazarlık konusu olacak gibi görünüyor." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den milli yıldıza 10 milyon euroluk teklif! Ara transferde...

2022'DE TRANSFER OLMUŞTU

Ahmetcan Kaplan, Ajax'a 2022 yılında Trabzonspor'dan 9.50 milyon euroya transfer olmuştu.

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