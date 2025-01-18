Kieran Tierney'den flaş karar! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi de Kieran Tierney. Son olarak İskoç yıldızdan kariyeri hakkında flaş karar geldi. İşte detaylar...
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Arsenal'in yıldız isminden son olarak geleceği hakkında kritik karar geldi.
Fenerbahçe'nin sol bek adayları arasında yer alan Tierney, İskoç ekibi Celtic'le görüştü.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; tecrübeli sol bek, sezon sonu için İskoç temsilciyle anlaşmaya vardı.
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