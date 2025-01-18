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Haberler Fenerbahçe Kieran Tierney'den flaş karar! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Kieran Tierney'den flaş karar! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi de Kieran Tierney. Son olarak İskoç yıldızdan kariyeri hakkında flaş karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 16:29
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Kieran Tierney'den flaş karar! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmya devam ediyor.

Kieran Tierney'den flaş karar! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Kanarya'da yönetim kadroya yıldız isimleri dahil ederek taraftarlarını coşturmak istiyor.

Kieran Tierney'den flaş karar! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan futbolculardan birisi de Kieran Tierney.

Kieran Tierney'den flaş karar! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Arsenal'in yıldız isminden son olarak geleceği hakkında kritik karar geldi.

Kieran Tierney'den flaş karar! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe'nin sol bek adayları arasında yer alan Tierney, İskoç ekibi Celtic'le görüştü.

Kieran Tierney'den flaş karar! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; tecrübeli sol bek, sezon sonu için İskoç temsilciyle anlaşmaya vardı.

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