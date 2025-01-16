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Haberler Fenerbahçe Tosun Bodrum'a

Tosun Bodrum'a

Bodrum FK, F.Bahçe’de şans bulamayan 33 yaşındaki milli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tecrübeli isimle imzalar an meselesi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Tosun Bodrum'a

Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Bodrum FK yolunda. Tosun, beklediği forma şansını bulamadığı gerekçesiyle yönetim ile masaya oturarak ayrılmak istediğini iletmişti. Süper Lig'de zor günler geçiren Bodrum FK'nin nabız yokladığı 33 yaşındaki milli golcü ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Tecrübeli santrforun, yeşil beyazlı ekibe kiralık transferi konusunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da onay verdiği bildirildi.

10 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta forma giyen ve sadece 1 asist yapan Cenk Tosun'un kısa bir süre içerisinde yeşil-beyazlılara katılması beklenirken, imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi. Profesyonel kariyerine Frankfurt altyapısında başlayan Cenk, Fenerbahçe'nin yanı sıra Gaziantepspor, Beşiktaş ile İngiltere'de Everton ve Crystal Palace formalarını da terletti. Sarı Kanarya ile olan sözleşmesi ise 2026 Haziran ayına kadar sürüyor.

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