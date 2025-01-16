  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe En kritik ay

En kritik ay

Fenerbahçe, ocak ayında Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde önemli maçlar oynayacak. Kadıköy’de yapılacak Göztepe ve Olympique Lyon karşılaşmaları gelecek adına belirleyici olacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En kritik ay

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde hedeflerinden kopmak istemeyen Fenerbahçe, ocak ayı bitmeden kritik maçlar oynayacak. Sarı-lacivertliler özellikle Kadıköy'de önemli rakiplerle karşı karşıya gelecek. Bu hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek Jose Mourinho ve takımı, daha sonra Avrupa Ligi'nde 23 Ocak Perşembe günü Olympique Lyon'u ağırlayacak. Fransız ekibiyle oynanacak maç sonra Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü Kadıköy'deki rakip Göztepe olacak. Ligin formda ekibi Göztepe ile oynanacak maç şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyacak.

F.Bahçe'den Tuta ve Kelly'ye teklif!
F.Bahçe aradığı ismi buldu! Anlaşma sağlandı
DİĞER
EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde vurguna rıza! Skandal Erdoğan Toprak'a uzandı! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...
G.Saray Man City'li sağ bek için devrede!
F.Bahçe'den stoper atağı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Kızılyıldız'a şans tanımadı! F.Bahçe Beko Kızılyıldız'a şans tanımadı! 01:13
Nelsson'a transfer teklifi! İşte G.Saray'ın yanıtı Nelsson'a transfer teklifi! İşte G.Saray'ın yanıtı 01:13
F.Bahçe aradığı ismi buldu! Anlaşma sağlandı F.Bahçe aradığı ismi buldu! Anlaşma sağlandı 01:13
F.Bahçe'de Livakovic şoku! F.Bahçe'de Livakovic şoku! 01:13
Terim'in son dakika golüne tepkisi gündem oldu! Terim'in son dakika golüne tepkisi gündem oldu! 01:13
Öyle bir çalım attı ki rakibi sakatlandı! Öyle bir çalım attı ki rakibi sakatlandı! 01:13
Daha Eski
F.Bahçe'de Medina transferine Lens engeli F.Bahçe'de Medina transferine Lens engeli 01:13
Zaha Messi'ye rakip olacak! Zaha Messi'ye rakip olacak! 01:13
Beşiktaş'tan taraftarına müjde! Beşiktaş'tan taraftarına müjde! 01:13
Talisca'da sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve... Talisca'da sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve... 01:13
Eski yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! Eski yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! 01:13
Tarihi transfer savaşı! Aynı yıldızı istiyorlar Tarihi transfer savaşı! Aynı yıldızı istiyorlar 01:13