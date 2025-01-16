En kritik ay

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde hedeflerinden kopmak istemeyen Fenerbahçe, ocak ayı bitmeden kritik maçlar oynayacak. Sarı-lacivertliler özellikle Kadıköy'de önemli rakiplerle karşı karşıya gelecek. Bu hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek Jose Mourinho ve takımı, daha sonra Avrupa Ligi'nde 23 Ocak Perşembe günü Olympique Lyon'u ağırlayacak. Fransız ekibiyle oynanacak maç sonra Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü Kadıköy'deki rakip Göztepe olacak. Ligin formda ekibi Göztepe ile oynanacak maç şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyacak.