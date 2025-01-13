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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Talisca şoku! İmza atacak derken...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Talisca şoku! İmza atacak derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Resmen başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarınıa hız veren Fenerbahçe'nin ilk olarak Anderson Talisca transferini duyurması bekleniyordu. Arap basını, Brezilyalı yıldızla ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 12:33
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Talisca şoku! İmza atacak derken...

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Talisca şoku! İmza atacak derken...

Sarı-lacivertliler, 13 Ocak'ta resmen başlayan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Talisca şoku! İmza atacak derken...

Stoper ve sol bek bölgelerine öncelik veren yönetim, Anderson Talisca transferi için de uzun süredir uğraş veriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Talisca şoku! İmza atacak derken...

Fenerbahçe'nin Al-Nassr forması giyen ve ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Brezilyalı futbolcuya anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Talisca şoku! İmza atacak derken...

Talisca'nın sarı-lacivertli takıma transferi için gün sayılırken, Arap basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Talisca şoku! İmza atacak derken...

AL-ITTIHAD TALİP OLDU

SSC Sports SA'da yer alan habere göre Al-Ittihad, Anderson Talisca'ya talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Talisca şoku! İmza atacak derken...

Haberde Arap ekibinin sakatlanan Moussa Diaby'nin yerine Talisca'yı transfer etmek istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Talisca şoku! İmza atacak derken...

Al-Ittihad'ın 30 yaşındaki yıldız için girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Talisca şoku! İmza atacak derken...

Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maça çıktı.

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