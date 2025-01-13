TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Talisca şoku! İmza atacak derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Resmen başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarınıa hız veren Fenerbahçe'nin ilk olarak Anderson Talisca transferini duyurması bekleniyordu. Arap basını, Brezilyalı yıldızla ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'nin Al-Nassr forması giyen ve ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Brezilyalı futbolcuya anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
Talisca'nın sarı-lacivertli takıma transferi için gün sayılırken, Arap basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
AL-ITTIHAD TALİP OLDU
SSC Sports SA'da yer alan habere göre Al-Ittihad, Anderson Talisca'ya talip oldu.
Haberde Arap ekibinin sakatlanan Moussa Diaby'nin yerine Talisca'yı transfer etmek istediği aktarıldı.
Al-Ittihad'ın 30 yaşındaki yıldız için girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi.
Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maça çıktı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, 8 gollük bir performans sergiledi.
Talisca'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 23 milyon Euro.
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