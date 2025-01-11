TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de stoper konusunda arayışlar sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Kevin Danso'dan istenen geri dönüş alınamayınca listeye 19 yaşındaki sürpriz isim eklendi. İşte gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gidecek.
Diğer yandan devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli takımda stoper mesaisi sürüyor.
Savunma hattına bir takviye planlayan Fenerbahçe, aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın L'Equipe'den derlediği habere göre Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.
Fransız ekibi, yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın da transfer listesine giren genç oyuncu için 20 milyon euro talep ediyor.
Nathan Zeze, bu sezon Nantes formasıyla 13 maçta görev aldı.
Genç savunma oyuncusu bu maçlarda 1 gol kaydetti.
Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.
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