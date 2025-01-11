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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de stoper konusunda arayışlar sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Kevin Danso'dan istenen geri dönüş alınamayınca listeye 19 yaşındaki sürpriz isim eklendi. İşte gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 16:32
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli...

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmana pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gidecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli...

Diğer yandan devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli takımda stoper mesaisi sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli...

Savunma hattına bir takviye planlayan Fenerbahçe, aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın L'Equipe'den derlediği habere göre Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli...

Fransız ekibi, yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın da transfer listesine giren genç oyuncu için 20 milyon euro talep ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli...

Nathan Zeze, bu sezon Nantes formasıyla 13 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli...

Genç savunma oyuncusu bu maçlarda 1 gol kaydetti.

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