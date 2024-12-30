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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Orta saha takviyesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Eljif Elmas'ın menajeriyle temas kurduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 12:57
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas...

Kış transfer dönemi için arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas...

Sezon başından bu yana gündeminde olan Cristian Medina'dan vazgeçen sarı-lacivertliler, Anderson Talisca transferi içinse görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas...

Ocak ayında orta sahasını güçlendirmek isteyen Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas...

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas için menajeriyle görüştüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas...

Ancak Makedon oyuncunun 'Türkiye'ye dönmek istemiyorum' diyerek teklifi nazikçe geri çevirdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas...

15 Kasım'da sakatlanan yıldız oyuncun ikinci yarıda sahalara dönüp, Almanya'da kendisini göstermek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas...

2017 yılında 180 bin Euro karşılığında Rabotnicki'den Fenerbahçe'ye transfer olan Eljif Elmas, 2019 yılında 17.7 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas...

İtalyan ekibinde 4.5 sezon top koşturan Makedon futbolcu, sene başında 24 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas...

Bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 6 maçta 89 dakika süre alan Eljif, 1 asist kaydetti.

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