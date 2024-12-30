TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Orta saha takviyesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Eljif Elmas'ın menajeriyle temas kurduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas için menajeriyle görüştüğü öğrenildi.
Ancak Makedon oyuncunun 'Türkiye'ye dönmek istemiyorum' diyerek teklifi nazikçe geri çevirdiği belirtildi.
15 Kasım'da sakatlanan yıldız oyuncun ikinci yarıda sahalara dönüp, Almanya'da kendisini göstermek istiyor.
2017 yılında 180 bin Euro karşılığında Rabotnicki'den Fenerbahçe'ye transfer olan Eljif Elmas, 2019 yılında 17.7 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tuttu.
İtalyan ekibinde 4.5 sezon top koşturan Makedon futbolcu, sene başında 24 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer oldu.
Bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 6 maçta 89 dakika süre alan Eljif, 1 asist kaydetti.
25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Makedon orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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