FENERBAHÇE HABERİ: Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...

Sarı-lacivertliler için Anderson Talisca, Cristian Medina gibi yıldız isimler transfer iddialarıyla gündeme gelirken aynı zamanda takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Kanarya'da sözleşmesinin son yılına giren Dusan Tadic, Bright-Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic gibi isimlerin kariyerlerine Fenerbahçe'de mi yoksa başka bir takımda mı devam edecekleri sorusu halen belirsizliğini koruyor.