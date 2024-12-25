FENERBAHÇE HABERİ: Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...
Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren ve kariyerine sarı-lacivertli ekiple devam edip etmeyeceği sorusu halen belirsizliğini koruyan isimlerden Dusan Tadic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax, ocak ayında sol kanat takviyesi için eski futbolcusunu düşünüyor. Hollanda devinin transfer seçenekleri arasında ayrıca eski Fenerbahçeli o isim de yer alıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Fenerbahçe'de son olarak sözleşmesinin son yılına giren yıldızlardan Dusan Tadic ile ilgili Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
AJAX TADIC'İ GERİ İSTİYOR
Voetbal Nieuws'ın haberine göre; Hollanda devi Ajax, ara transferde kadrosuna bir sol kanat transfer etmek istiyor.
Haberde, Ajax için eski futbolcusu Dusan Tadic'in de transferde bir seçenek olduğu belirtildi.
ESKİ F.BAHÇELİ DE SEÇENEKLER ARASINDA
Haberde ayrıca, Ajax'ın sol kanat transferi için seçenekler arasındaki isimlerden bir diğerinin de sezon başında Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Ryan Kent olduğu yazıldı.
Dusan Tadic, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 8 gol 8 asistlik performans gösterdi.
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