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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren ve kariyerine sarı-lacivertli ekiple devam edip etmeyeceği sorusu halen belirsizliğini koruyan isimlerden Dusan Tadic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax, ocak ayında sol kanat takviyesi için eski futbolcusunu düşünüyor. Hollanda devinin transfer seçenekleri arasında ayrıca eski Fenerbahçeli o isim de yer alıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 14:20
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MEHMET MERT ERENLER
FENERBAHÇE HABERİ: Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...

Ara transfer dönemine az bir zaman kala Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...

Sarı-lacivertliler için Anderson Talisca, Cristian Medina gibi yıldız isimler transfer iddialarıyla gündeme gelirken aynı zamanda takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...

Kanarya'da sözleşmesinin son yılına giren Dusan Tadic, Bright-Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic gibi isimlerin kariyerlerine Fenerbahçe'de mi yoksa başka bir takımda mı devam edecekleri sorusu halen belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...

Fenerbahçe'de son olarak sözleşmesinin son yılına giren yıldızlardan Dusan Tadic ile ilgili Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...

AJAX TADIC'İ GERİ İSTİYOR

Voetbal Nieuws'ın haberine göre; Hollanda devi Ajax, ara transferde kadrosuna bir sol kanat transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...

Haberde, Ajax için eski futbolcusu Dusan Tadic'in de transferde bir seçenek olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...

ESKİ F.BAHÇELİ DE SEÇENEKLER ARASINDA

Haberde ayrıca, Ajax'ın sol kanat transferi için seçenekler arasındaki isimlerden bir diğerinin de sezon başında Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Ryan Kent olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...

Dusan Tadic, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 8 gol 8 asistlik performans gösterdi.

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