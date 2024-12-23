Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika haberi: Kadrosunu ara transfer döneminde güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray Paulo Dybala'yı gündemine almıştı. İki ezeli rakibi karşı karşıya getiren Arjantinli yıldızın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte Dybala'nın transfer kararı... | TRANSFER HABERİ
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Özellikle İtalyan basını, Dybala'nın yeni adresinin Türkiye olacağına kesin gözüyle bakıldığınını duyurmuştu.
Ancak Dybala transferine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.
Konuya dair haberi ise Çizme basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
DYBALA'DAN ŞOKE EDEN HAMLE!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün La Gazetta dello Sport'tan derlediği habere göre; Paulo Dybala, Roma'da kalmaya karar verdi.
Arjantinli yıldızın, Roma'nın son oynadığı Parma maçında iyi bir performans gösterdiği ve işlerin değiştiği vurgulandı.
Haberde, Paulo Dybala kondisyonunun iyi olması halinde Roma için belirleyici bir faktör olabileceğini yeniden gösterdiği belirtildi.
Dybala'nın, Roma'da kalmayı hedeflediği ve bunun için maaşında indirime gitmeyi düşündüğü kaydedildi.
FEDAKARLIK YAPACAK!
Yıldız oyuncunun, Roma'da 6-7 maç daha forma giymesi durumunda kontratı 8 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir rakama 2026 yılına kadar uzayacaktı.
Ancak Dybala'nın fedakarlık yapmayı düşündüğü ve bu maaşta indirip yaparak sözleşmesini uzatmayı istediği vurgulandı.
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