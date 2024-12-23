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Haberler Fenerbahçe Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika haberi: Kadrosunu ara transfer döneminde güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray Paulo Dybala'yı gündemine almıştı. İki ezeli rakibi karşı karşıya getiren Arjantinli yıldızın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte Dybala'nın transfer kararı... | TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 14:36
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Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Fenerbahçe ile Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Her iki takım da ara transfer dönemi için Roma forması giyen Paulo Dybala'yı gündemine almıştı.

Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ezeli rakiplerin, İtalyan ekibinden ayrılması beklenen 31 yaşındaki yıldızın transferi için büyük bir yarış içinde oldukları ifade edilmişti.

Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Özellikle İtalyan basını, Dybala'nın yeni adresinin Türkiye olacağına kesin gözüyle bakıldığınını duyurmuştu.

Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ancak Dybala transferine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Konuya dair haberi ise Çizme basını duyurdu.

Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte ayrıntılar...

Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

DYBALA'DAN ŞOKE EDEN HAMLE!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün La Gazetta dello Sport'tan derlediği habere göre; Paulo Dybala, Roma'da kalmaya karar verdi.

Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Arjantinli yıldızın, Roma'nın son oynadığı Parma maçında iyi bir performans gösterdiği ve işlerin değiştiği vurgulandı.

Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Haberde, Paulo Dybala kondisyonunun iyi olması halinde Roma için belirleyici bir faktör olabileceğini yeniden gösterdiği belirtildi.

Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Dybala'nın, Roma'da kalmayı hedeflediği ve bunun için maaşında indirime gitmeyi düşündüğü kaydedildi.

Dybala'nın transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

FEDAKARLIK YAPACAK!

Yıldız oyuncunun, Roma'da 6-7 maç daha forma giymesi durumunda kontratı 8 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir rakama 2026 yılına kadar uzayacaktı.

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