  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den THY Avrupa Ligi yönetiminin kararı için tepki mesajı!

Fenerbahçe'den THY Avrupa Ligi yönetiminin kararı için tepki mesajı!

Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Paris Basketbol ile Fenerbahçe Beko arasında dün oynanması planlanan maçın rakip oyuncuların hastalanması nedeniyle ertelenmesi kararına tepki gösterdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 13:18
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den THY Avrupa Ligi yönetiminin kararı için tepki mesajı!

Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Paris Basketbol ile Fenerbahçe Beko arasında dün oynanması planlanan maçın rakip oyuncuların hastalanması nedeniyle ertelenmesi kararına tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, alınan kararın suistimale açık bir zemin hazırladığı vurgulandı.

Paris Basketbol'da sahaya çıkabilecek oyuncu sayısının 8'in altına düşmesi dolayısıyla karşılaşmanın ertelendiğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Dün yaşanan durum, üzülerek belirtmek isteriz ki bu organizasyonun ciddiyetine ve seviyesine yakışmamaktadır. Sezon içerisinde oynanan karşılaşma sayısının çokluğu, yerel liglerin yanı sıra çift maç haftaları da düşünüldüğünde takımları, geniş kadrolarla yola çıkmaya ve bunların bütçesel zorluklarıyla başa çıkmaya itmektedir. Yakın geçmişte tüm dünyanın yüzleşmek durumunda kaldığı Kovid-19 dönemi, elbette tüm Avrupa Ligi takımlarının mutabık kaldığı şekilde, ölümcül bu hastalığın etkileri de gözetilerek karşılaşmaların ertelenmesine sebebiyet veren durumları ortaya çıkarmıştı. Fakat bu kapsamda değerlendirilemeyecek bir durumda, üstelik ilgili müsabakanın başlamasına saatler kala alınan erteleme kararı, Avrupa Ligi gibi bir organizasyonun, katılımcısı olan bizler tarafından da her ortamda savunulduğu ciddiyetiyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."

Bu tür kararların Avrupa Ligi organizasyonunun ciddiyetine büyük zararlar verebileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu ve benzeri durumları öngörerek, müsabakaların devamlılığını sağlayacak gerekli tedbirleri sezon başında almak ve başta takımların acil durumlarda altyapılardan gereken oyuncu desteğini sağlayabilmeleri olmak üzere gerekli tüm yaptırımları yine sezon başında uygulamak, Avrupa Ligi yönetiminin başlıca görevlerindendir. Paris Basketbol'un içinde bulunduğu durumu üzüntüyle karşılıyor ve salgından etkilenen tüm bireylerine acil şifalar diliyoruz. Ancak takımımız Fenerbahçe Beko da sezon başından bu yana birçok karşılaşmada hastalık ve sakatlık kaynaklı eksiklerine rağmen hiçbir mazeret göstermeden mücadelesini sürdürmüş ve bu karşılaşma için de benzer bir durumda, çift maç haftasının ilk müsabakasının ardından uzun bir yolculuk sonrası Barcelona'dan Paris'e seyahat etmiştir. Bu durumun yarattığı mağduriyetin, bizleri üzen en önemli noktalarından biri de taraftarlarımızın yaşadığı durumdur. Alınmış olan bu kararın ileriye dönük çok tehlikeli bir emsal oluşturduğu ve suistimale oldukça açık bir zemin hazırladığı da aşikardır."

Sarı-lacivertli kafilenin karşılaşmanın erteleme kararının ardından dün gece geç saatlerde İstanbul'a döndüğü belirtildi.

Tadic'ten olay sözleşme itirafı!
G.Saray'ın yıldızına Milan kancası!
DİĞER
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! "Türk futboluna provokasyondur"
Yıllar sonra o mahalleye girildi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda... Nedir bu Tadamon katliamı?
Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap!
İstanbul devlerinin radarındaydı! Cherki...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den tepki mesajı! F.Bahçe'den tepki mesajı! 13:17
G.Saray'ın yıldızına Milan kancası! G.Saray'ın yıldızına Milan kancası! 13:02
Eyüpspor - Fenerbahçe maç notları Eyüpspor - Fenerbahçe maç notları 12:18
Eyüp-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı Eyüp-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 12:15
Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman? Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman? 12:04
Hellas Verona - Milan maçı ne zaman? Hellas Verona - Milan maçı ne zaman? 11:56
Daha Eski
Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap! Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap! 11:49
Girona - Real Valladolid maçı ne zaman? Girona - Real Valladolid maçı ne zaman? 11:48
ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 11:31
Tadic'ten olay sözleşme itirafı! Tadic'ten olay sözleşme itirafı! 11:28
İstanbul devlerinin radarındaydı! Cherki... İstanbul devlerinin radarındaydı! Cherki... 11:05
Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü 11:03