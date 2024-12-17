Bitirim ikiliden 13 puan

Fenerbahçe, Başakşehir'i golcüleriyle geçti ve üzerindeki karabulutları bir nebze de olsa dağıttı. Kaptan Edin Dzeko, attığı golle ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. En-Nesyri de dördüncü golünü kaydetti. Sarı-lacivertliler de bu sezon iki 9 numarasının skor katkısı yaptığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. İkili, ilk defa Göztepe deplasmanında skor buldu. Edin Dzeko ve Youssef En- Nesyri bu maçta birer kez ağları sarstı, Fenerbahçe bu zorlu mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

DERBİDE DE KATKI YAPTILAR

İki golcü ardından 10'uncu haftadaki Bodrum karşılaşmasında birlikte gol kaydetti. Maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Trabzonspor derbisinde Boşnak yıldız, fileleri sarsarken, Faslı golcü ise asist katkısında bulundu. Gaziantep mücadelesinde de yine Dzeko'nun golü, Nesyri'nin asisti vardı. İki golcü, Başakşehir maçında ise Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri attılar. Sarılacivertliler de böylece iki yıldızının skor katkısı yaptığı bu 5 mücadeleyi kaybetmedi ve 13 puanı hanesine yazdırdı.