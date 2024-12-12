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Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı

Ömer Üründül Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 6. hafta maçında Ülker Stadı'nda ağırladığı Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 09:18
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Ömer Üründül Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 6. hafta maçında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı

Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams'tan geldi.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı

Athletic Bilbao bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, Fenerbahçe 8 puanda kaldı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı

Usta yorumcu Ömer Üründül, Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - KARİYERİNE İTİRAZIM YOK AMA...

Fenerbahçe dün güçlü rakibi karşısında 90 dakika hiçbir varlık göstermeyerek sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maçın geneli üzerinde durmak yerine gördüğüm gerçekleri anlatmaya çalışacağım.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı

Tabii ki 5. dakikada Samet'in hatasıyla skorda dezavantaja düşüldü. Ama unutulmamalı ki Athletic Bilbao, bu kupanın en önemli favorilerinden biri. Bu yüzden Fenerbahçe, ne üretken olabildi ne de savunma yapabildi.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı

Bunun nedenleri çok açık. Fenerbahçe, bizim ligde dahi yüksek tempolu bir futbol sergileyemiyor. Avrupa kulvarında ise tabi ki işler daha da zorlaşıyor. Avrupa'nın en vasat takımları bile bizim takımlarımızdan fizik açıdan çok daha güçlüler.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı

Sonuçta Fenerbahçe 2-0 gerideyken 10 kişi kaldı. Rakip de işi biraz rölantiye aldı. Fenerbahçeli futbolcular da 11'e 11 oynadıklarından daha fazla koştular.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı

Birçok kişiyle ters düşecek genel görüşüm var. Tadic'in kalitesine ve kariyerine asla itirazım yok ama fizik olarak günümüz futbolunun istediği en önemli ilkelerinden birine zıt kutup teşkil ediyor. Pres yapmıyor, çalım atamıyor, dribblingi yok. Eğer Mourinho, Tadic'e bugüne kadarki gibi sınırsız kredi tanımaya devam ederse işlerin rayına gireceğini zor görüyorum.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı

Son sözüm Samet için; büyük bir hata yapmıştır ama taraftarın 5. dakikadan itibaren top Samet'e her geldiğinde tepki göstermesi inanılır gibi değildi. Bu tepkinin sadece Samet'i değil tüm takımı ve teknik ekibi olumsuz etkileyeceğini nasıl düşünemiyorlar. Hayretler içindeyim.

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