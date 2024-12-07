Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde dev derbi öncesi 4 futbolcunun kadroda yer almayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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ÜST ÜSTE 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI
Jose Mourinho'nun ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 15 puan toplayarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Samsunspor deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ardından üst üste Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, zirve takibini sürdürdü.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a rakip sahada 4 maçtır mağlup olmuyor.
Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında, pandemi sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından 19 Temmuz'da oynanan lig maçında rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
Fenerbahçe, geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda çıktığı müsabakayı ise Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.
FENERBAHÇE'DE 4 İSİM DERBİDE YOK
Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerek, zirve yarışında puan kaybetmek istemiyor.
Sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş derbide forma giyemeyecek.
İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan milli stoper Çağlar Söyüncü teknik heyetin görev vermesi halinde oynayabilecek.
Milliyet'in haberine göre, teknik Direktör Jose Mourinho'nun, Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz'ı da sakatlıkları olmamasına rağmen kadroya almayacağı öğrenildi.
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