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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde dev derbi öncesi 4 futbolcunun kadroda yer almayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 11:33
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Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak.

Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 32 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

ÜST ÜSTE 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Jose Mourinho'nun ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 15 puan toplayarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

Samsunspor deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ardından üst üste Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a rakip sahada 4 maçtır mağlup olmuyor.

Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında, pandemi sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından 19 Temmuz'da oynanan lig maçında rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

Fenerbahçe, geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda çıktığı müsabakayı ise Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM DERBİDE YOK

Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerek, zirve yarışında puan kaybetmek istemiyor.

Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

Sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan milli stoper Çağlar Söyüncü teknik heyetin görev vermesi halinde oynayabilecek.

Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 4 isim Beşiktaş maçında yok

Milliyet'in haberine göre, teknik Direktör Jose Mourinho'nun, Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz'ı da sakatlıkları olmamasına rağmen kadroya almayacağı öğrenildi.

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